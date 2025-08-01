Verão Liberal tem carimbó com Pinduca e shows de Edilson Moreno e Adilson Lima nesta sexta (1º)
Carimbó, romantismo e ritmo paraense embalaram despedida do mês de sol e praia
O Verão Liberal 2025 entra em clima de despedida e prepara um último fim de semana repleto de música para marcar o encerramento oficial do mês de férias. Nesta sexta-feira (1º), a Orla do Maçarico, em Salinópolis, será novamente palco de grandes nomes da música paraense no Palco Liberal FM, com apresentações abertas ao público e entrada gratuita.
A programação começa a partir das 22h com os shows de Adilson Lima e Edilson Moreno, que prometem agitar o público com muito ritmo regional. O destaque da noite será o eterno Rei do Carimbó, Pinduca, que sobe ao palco trazendo um repertório consagrado por décadas, com músicas que fazem parte da história cultural do Pará.
Já no sábado (2), o Verão Liberal encerra sua temporada com um line-up diversificado. O cantor Wanderley Andrade, conhecido por sua presença de palco e sucessos no tecnomelody, será uma das atrações principais. Também se apresentam a Banda Pérola Negra, o grupo Jhef & Cia, e a banda Blackout, trazendo releituras de clássicos do pop e do rock nacional e internacional.
Confira a agenda:
- SEXTA (01/08)
Adilson Lima;
Edilson Moreno;
Pinduca.
- SÁBADO (02/08)
Wanderley Andrade;
Banda Pérola Negra;
Banda Blackout;
Jhef & Cia.
A cobertura do Verão Liberal 2025 tem patrocínio da Cerpa Cervejaria, Atacadão,Unama, Castanheira Shopping e NutriLíder, com apoio da Prefeitura Municipal de Salinópolis.
