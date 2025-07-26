Shows do Palco Liberal atraem veranistas na Orla do Maçarico na noite deste sábado (26)

A orla do Maçarico ficou lotada de veranistas e moradores de Salinópolis na noite deste sábado (26), durante mais uma edição da programação de verão promovida pela Rádio Liberal. O “Palco Liberal” apresenta uma mistura de ritmos regionais e muita animação. A terceira noite de shows teve a abertura da cantora Talita Flor. Em seguida Nira Duarte, Bel da Resenha e a banda Xeiro Verde.

Essa é a segunda apresentação de Nira Duarte no Palco Liberal. A cantora também se apresentou em 2024 na programação da Rádio Liberal. Ela pretende colocar o público para dançar com um repertório recheado de sucessos do brega romântico.

"Hoje estamos aqui mais uma vez para fazer um super show com certeza, como no ano passado, não vai ser diferente. O meu show a galera já conhece. É um show bem paraense, aquela pegada bem brega, bem calypso, bem tecnomelody, a gente dá uma fugidinha e dá um pouco de forró, mas a nossa pegada mesmo é o Pará", declarou.

Shows Palco Liberal Nira Duarte mostrou todo o seu talento para o público de Salinas no Palco Liberal. (Ivan Duarte / O Liberal) Cantora Nira Duarte alegrou os veranistas na Orla do Maçarico. (Ivan Duarte / O Liberal) O casal Mauro Ramos e Carla Pinheiro compareceram para ver os shows do Palco Liberal. (Ivan Duarte / O Liberal) Nira Duarte encantou o público com seu charme e talento musical. (Ivan Duarte / O Liberal) Nira Duarte (Ivan Duarte / O Liberal) Casal Carlos Santos e Carla Pinheiro curtiram a noite na Orla do Maçarico. (Ivan Duarte / O Liberal) Coordenador do Sistema Liberal de Rádio Edmilson Mota ressaltou a tradição dos shows do Grupo Liberal em Salinópolis. (Ivan Duarte / O Liberal) Nira Duarte foi uma das atrações do Palco Liberal deste sábado (26). (Ivan Duarte / O Liberal)

Bel da Resenha também comandará o palco com carisma e hits populares. O ponto alto da noite será a apresentação da banda Xeiro Verde, que encerrará com chave de ouro os shows.

O auxiliar de cozinha Carlos Santos, de 53 anos, estava aguardando pelos shows. "É maravilhoso. Aproveitamos primeiro a praia do Atalaia e agora vamos curtir o show", contou. "Isso realmente é muito bom, principalmente escutar os artistas da terra. Tem muitos que vão se apresentar no palco. O ritmo do Pará e da terra é muito bom. Sempre que a gente pode está por aqui", enfatizou.

Carlos estava junto com a pedagoga Carla Pinheiro, de 48 anos. "A gente veio dar uma volta, fazer um passeio rápido, mais para esfriar um pouquinho a cabeça também. A gente gosta da música paraense, dançar só um pouquinho, dá para curtir o ambiente, é muito agradável mesmo", detalhou.

O funcionário público Mauro Ramos esteve acompanhado pela esposa a professora Ivete Ramos, 62 anos. O casal aproveita Salina há mais de 15 anos por ser um local aprazível. "A gente vem com frequência no mês de julho. Para a gente é gratificante, prazeroso vir em Salinas", afirmou. "Nós acompanhamos o primeiro show da Talita, vamos esperar pelo show da Xeiro Verde. Acompanhamos todas as programações dos eventos que tem na época do mês de julho", destacou.

A esposa Ivete Ramos gosta de curtir com o marido a animação das orlas do município. "A gente gosta de vir para cá curtir esse momento cultural e diversão aqui na orla. A gente sempre vem para cá. Quando não viemos para cá, vamos para a outra orla que foi inaugurada. A gente está sempre em movimento".

O coordenador do Sistema Liberal de Rádio Edmilson Mota ressaltou a tradição do Grupo Liberal em realizar os shows de Verão na Orla do Maçarico para as famílias que estão no município.

"Já é tradição. Estamos aqui há 20 anos. Todas as bandas passaram por aqui. Vanderlei Andrade, Xeiro Verde, até o Pinduca agora. Não tínhamos essa tradição com o Pinduca, mas esse ano conseguimos trazer ele também. Fizemos uma mistura de pagode, melody, marcantes, axé, e por aí vai", destacou.

A programação do Palco Liberal em Salinas continua até o último final de semana das férias na próxima sexta-feira (01/08) e sábado (02/08). A programação terá Adilson Lima, Edilson Moreno e Pindura na sexta-feira. O encerramento ficará por conta de Jhef e Cia, Banda Pérola Negra e Wanderley Andrade.

Programação do Palco Liberal no último final de semana das férias:

Dia 01 (sexta-feira)

Adilson Lima

Edilson Moreno

Pinduca

Dia 02 (sábado)

Jhef e Cia

Banda Pérola Negra

Wanderley Andrade

A cobertura do Verão Liberal 2025 tem patrocínio da Cerpa Cervejaria, Atacadão,Unama, Castanheira Shopping e NutriLíder, com apoio da Prefeitura Municipal de Salinópolis.