Confira 8 sinais que indicam que uma pessoa é médium, segundo Márcia Sensitiva

Você se sente cansado com muita frequência, ouve zumbidos em seu ouvido ou até mesmo consegue sentir energias estranhas em alguns ambientes? Pois esses podem ser alguns sinais que revelam mediunidade nas pessoas. Diante desse cenário espiritual, existem diversas características que podem passar despercebidas por quem as sente, visto que a maioria delas são interpretadas como “algo natural do ser humano”.

O que é mediunidade?

A mediunidade vem da palavra “médium”, que significa “aquele que está no meio” em latim. Segundo a numeróloga e clarividente Márcia Sensitiva, as pessoas que possuem o dom da mediunidade podem mediar a comunicação entre as pessoas vivas com os espíritos dos mortos. Além disso, ele funciona também como uma consciência mais elevada que acompanha e promove intuições que acontecem no mundo sobrenatural.

VEJA MAIS

Veja 8 sinais que revelam que uma pessoa é médium:

Dores de cabeça recorrentes, sem causa clínica aparente; Sensação de calor nos pés e mãos, com transpiração intensa; Enjoos frequentes; Sensação de ter a energia "sugada", com esgotamento repentino; Dormência em braços, pernas ou mãos; Zumbidos nos ouvidos; Visão periférica de vultos; Percepção de vozes sem origem visível.

Como desenvolver a mediunidade?

Caso você se identificou com a maioria desses sinais espirituais e deseja desenvolver o seu lado mediúnico, é essencial que sejam seguidas algumas práticas que tornarão sua sensibilidade mais aguçada para o mundo espiritual. Entre elas, a clarividente Márcia Sensitiva sugere: práticas de meditação, momentos de gratidão e o fortalecimento da capacidade de amar o outro.

"Se você se identificar com a maioria desses sinais, talvez seja a hora de acolher com mais atenção o seu lado espiritual. Desenvolver a mediunidade não significa, necessariamente, incorporar ou trabalhar como médium em um centro, mas sim buscar autoconhecimento e cultivar práticas que promovam equilíbrio energético", explica Márcia Sensitiva.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)