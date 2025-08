Márcia Sensitiva prevê futuro de Remo e Paysandu na Série B; veja as previsões

O futuro de Remo e Paysandu na segundona do Brasileirão ainda é incerto. Pensando nisso, em entrevista exclusiva à Redação Integrada de O Liberal nesta sexta-feira (01/08), a vidente Márcia Sensitiva fez previsões para os dois maiores clubes do Pará na Série B, que lutam por conquistas diferentes na tabela.

Márcia está em Belém para realizar a palestra "Acorda Pra Vida!", marcada para este sábado (02/08), às 20h, no Teatro Resolve, no bairro da Sacramenta. Em entrevista exclusiva, ela também respondeu perguntas dos seguidores.

🔮 Previsão para o Clube do Remo

Sobre o Time Azulino, Márcia Sensitiva se mostrou confiante, mas com ressalvas. “Eu vejo o Remo bem, mas não vejo chegar em primeiro lugar. Tipo, segundo lugar, terceiro... Eu não tô vendo o Remo em primeiro” afirmou a médium.

Além disso, a vidente fez um alerta para o desempenho dos jogadores: “O Remo precisa de muito, muito mais tesão dos jogadores. Presta atenção: se eles tiverem força de vontade, eles são capazes de ir para a Série A, mas tem que ter um técnico... Que eles escutem isso... Vai precisar que ele seja mais rigoroso.”

Sobre o comando técnico, Márcia destacou a importância da liderança de António Oliveira. “Tomara que o técnico seja legal. Ele precisa ser mais rigoroso, desculpa”.

No momento, o Remo ocupa a 5ª colocação na Série B, com 30 pontos, e luta para se aproximar do G-4.

🔮 Previsão para o Paysandu

Para o Papão, que está na zona de rebaixamento, a previsão da médium foi mais otimista: “Agora, o Paysandu não cai. Ô gente, injeta dinheiro no clube, porque eu não tô vendo que ele cai. Juro que eu não vejo cair!.”

"Será que vai cair? Se cair, caiu. Paciência. Mas eu não vejo! É muito difícil”, continuou.

Márcia destacou a necessidade de energia e união dentro do clube para garantir a permanência na Série B. “São 22 jogadores, você tem ideia da energia que cada um tem que estar boa? O Paysandu, por exemplo, falta pouquinho. Se alguém pegar uma energia bárbara, eles vão, principalmente o chefão.”

“Não sei por que eu gostei tanto desse time [Paysandu]... Dá dó, né?”, completou. Atualmente, o Paysandu está na 17ª colocação, com 20 pontos, lutando para sair da zona de rebaixamento.

Confira a tabela da Série B

