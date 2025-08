Paysandu encerra preparação e aposta no entrosamento para vencer o Athletico-PR fora de casa

O Paysandu terá mais um compromisso importante em solo paranaense neste fim de semana. Agora diante do Athletico-PR, o Papão da Amazônia busca a segunda vitória contra equipes do estado, em um possível triunfo que pode tirá-lo novamente da temida zona de rebaixamento da Série B.

De olho no confronto, o time realizou nesta sexta-feira (1º) o último treino em Belém antes do embarque para Curitiba. Foi o momento decisivo para o técnico Claudinei Oliveira definir a formação titular. Uma das prováveis peças é o lateral-esquerdo Reverson, que vê no jogo uma nova chance de mostrar a força do elenco bicolor.

"Fizemos uma preparação de decisão mesmo, com muita concentração. O professor trabalhou bastante para corrigir os pontos em que a gente pecou no jogo contra o Athletic e também focou em ajustes pensando justamente nesse confronto fora de casa. Então, foi uma semana produtiva", comentou o jogador, que não espera facilidade diante do Furacão.

"A expectativa é de um jogo muito difícil, assim como foram os outros fora de casa, como aquele contra o Coritiba — que, apesar do placar elástico, também não foi nada fácil. A gente sabe que todos os jogos daqui pra frente vão ser complicados e vão exigir muito da gente. Por isso, estamos preparados para ir lá e fazer um grande jogo."

Atualmente, o Paysandu ocupa a 17ª posição na tabela, com 20 pontos, enquanto o Athletico aparece em 11º, com 25. Para Reverson, o entrosamento do grupo tem sido um dos diferenciais da equipe — ele próprio, titular desde a 9ª rodada, é um exemplo da evolução do elenco.

"Acredito que tem feito a diferença, sim. A sequência de jogos ajuda bastante, e os reforços que chegaram são de qualidade, deram mais volume ao nosso time. E quando todo mundo está engajado em fazer o melhor, o entrosamento acontece naturalmente. A equipe está bem unida, e isso tem refletido dentro de campo", concluiu.