Thais Sousa mostra reação da mãe ao saber de sua entrada na ‘Dança dos Famosos 2025’ e emociona web

A professora de dança Thais Sousa, uma das coreógrafas selecionadas para representar o Pará na Dança dos Famosos 2025, da TV Globo, emocionou os seguidores nas redes sociais na noite da última quinta-feira (31) ao compartilhar um vídeo especial. Nas imagens, ela registra a reação da mãe, dona Nelma Gomes, ao descobrir que a filha fará parte da equipe técnica do quadro exibido no “Domingão com Huck”.

O momento foi revelado durante a comemoração do aniversário de dona Nelma. No vídeo, Thais parabeniza a mãe e, em seguida, compartilha a notícia de que estará na nova temporada do programa. A reação foi imediata: entre lágrimas, pulos e abraços, mãe e filha celebraram juntas a conquista da dançarina paraense.

Assista ao vídeo:

“Foi um daqueles momentos que a gente nunca esquece… onde a felicidade de uma se mistura com o orgulho da outra. Te ver sorrindo, emocionada, fez tudo ter ainda mais sentido. Esse momento é nosso”, comemorou Thais.