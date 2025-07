EXCLUSIVO: Manu Bahtidão estará na próxima edição da Dança dos Famosos

A cantora Manu Bahtidão estará na próxima edição da Dança dos Famosos, quadro exibido aos domingos no programa Domingão com Huck, da TV Globo. A informação foi dada, com exclusividade, ao núcleo de cultura e entretenimento de O Liberal. A participação de Manu, que é nascida em Goiás - mas que exalta o título de cidadã paraense -, representa um novo momento em sua carreira e reforça a visibilidade nacional também das músicas do Estado.

Na temporada 2025 da competição de dança, além de Manu, o Pará também será representado por três dançarinos paraenses que farão parte do corpo técnico do programa. Os nomes dos profissionais ainda não foram divulgados oficialmente pela emissora, mas a confirmação reforça o espaço conquistado por talentos da região Norte na televisão brasileira, principalmente no ano da COP 30 em Belém.

No júri, outro paraense também deve dar o que falar: Milton Cunha. Ele será o novo jurado técnico da próxima temporada ao lado de Ana Botafogo e Zebrinha.

Quando começa a Dança dos Famosos 2025

A nova edição do quadro estreia no dia 03 de agosto, com a apresentação de Luciano Huck. Tradicional na grade da TV Globo, o programa reúne celebridades e profissionais da dança em uma competição eliminatória semanal. Os participantes são avaliados por um júri técnico e artístico, além do público.

Com a presença de Manu Bahtidão e dançarinos paraenses, a expectativa é de que a cultura do Norte esteja ainda mais presente nas performances e nas histórias compartilhadas durante a temporada.