BBB 25: Noite de eliminação traz reestreia do CAT com Rafael Portugal

Na noite desta terça-feira (21), o Big Brother Brasil 25 vai ao ar para anunciar a primeira Eliminação da temporada. As duplas Edilberto e Raissa, Diogo Almeida e Vilma, e Arleane e Marcelo estão no primeiro Paredão da edição e podem dar adeus ao programa.

Além disso, o quadro CAT BBB reestreia no BBB 25, novamente sob o comando de Rafael Portugal. O quadro traz de volta tudo o que o público adora: mensagens divertidas, broncas nos participantes, a rixa com os dummies e, de vez em quando, as músicas no violão que o coordenador do CAT costuma esconder debaixo da mesa. Desta vez, Portugal também vai pregar peças nos participantes ao longo da temporada, levando a brincadeira para dentro da casa.

VEJA MAIS

Após a primeira eliminação, estreia o Bate-Papo BBB, apresentado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, com transmissão no gshow e no Globoplay. Logo após o fim do programa ao vivo, os apresentadores receberão a primeira dupla eliminada para relembrar sua trajetória no reality e rever cenas marcantes do confinamento.