Sincerão do BBB 25: participantes se provocam sobre entrosamento no jogo

Na noite de segunda-feira (20/01), as duplas que estão na berlinda da semana, no BBB 25, realizaram uma dinâmica para escolher participantes e tirar fotos para as redes sociais com frases nada amigáveis. Cada dupla teve 20 minutos para indicar os participantes e adicionar uma legenda à foto.

VEJA MAIS

A dinâmica envolveu os emparedados Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma, Edilberto e Raissa, além dos Líderes Aline e Vinícius e a dupla de Anjos Gabriel e Maike.

A foto tirada por Arleane e Marcelo recebeu a legenda ‘Essa dupla não faz questão de se conectar’, enquanto Edilberto e Raissa escolheram Aline e Vinícius e escreveram ‘Essa dupla se acha protagonista’. O objetivo da dinâmica foi criar uma legenda, associada a cada participante, com frases que descreviam suas atitudes ou características.