VÍDEO: Participantes do BBB 25 cantam música da cantora Zaynara no 'Quarto Nordeste'

Os participantes do Big Brother Brasil 25 animaram o 'Quarto Nordeste' nesta segunda-feira (20/01) ao cantar o refrão de uma música da cantora paraense Zaynara. Durante os preparativos para a dinâmica do dia, Vinícius, líder da semana e dupla de Aline, iniciou a cantoria com o refrão de ‘Quem Manda em Mim’, que logo foi acompanhado por Mateus, dupla de Vitória Strada.

Curiosa, Aline confessou não conhecer a canção, o que motivou os dois brothers a ensaiarem os passos da artista para mostrar um pouco mais da música. Veja o momento:

