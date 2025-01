BBB 25: Gracyanne Barbosa é orientada por médicos da casa após passar mal; veja

Em uma conversa com Raíssa Simões, Edilberto Simões e Guilherme Albuquerque, na madrugada desta segunda-feira (20), Gracyanne Barbosa revelou que vem passando por dificuldades com a sua alimentação no BBB 25. A influenciadora contou aos brothers que tem vomitado após as refeições, principalmente por estar acostumada a uma dieta à base de muitos e por não ter essa regalia na comida disponível na xepa.

"Eu vomitei, desde que eu comi eu tô vomitando, porque meu organismo não tá acostumado, mas de boa. Eu já sabia, me propus a vir e já sabia, e o que ia comer, não vou ficar com fome", revelou a musa fitness.

Segundo Gracyanne Barbosa, a equipe médica do programa a orientou para restringir a sua alimentação a feijão e arroz, porém, a sister disse que não quer ser tratada de maneira diferente aos demais confinados. "Não vim para ser diferente. Se eu tô na xepa, eu tô na xepa como todo mundo.”, afirmou a influenciadora.

Sobre receber doação de alimentos, Gracyanne manteve a sua posição de não aceitar. "Não vou ficar comendo a comida dos outros, fico grata obviamente, mas todo mundo tá no mesmo barco, vai fazer falta pra todo mundo. Daqui a pouco o organismo fala 'ah, é isso?', acostuma.", enfatizou.

Os problemas de Gracyanne com a alimentação começaram ainda antes do início do programa, no hotel disponibilizado pela produção do BBB 25. "Eu nunca tinha tido diarreia e tive no primeiro dia, de sujar a roupa. Aí eles trouxeram um ovo cozido, porque ficaram com medo de eu nem conseguir ficar a semana lá.", confidenciou aos colegas.

