BBB 25: Saiba 7 curiosidades sobre a nova sister, Gracyanne Barbosa!

Gracyanne Barbosa, musa fitness e personalidade marcante, foi anunciada como uma das participantes do Big Brother Brasil 25. A vida da modelo e dançarina é cheia de curiosidades, incluindo um contrato polêmico que a impedia de engravidar durante um período de sua carreira.

Gracyanne foi casada por 15 anos com o cantor Belo, mas o relacionamento chegou ao fim em 2024. A separação ganhou grande repercussão na internet, em meio a rumores de traição, que dominaram as redes sociais na época. Confirmada como nova sister da casa mais vigiada do Brasil, alguns fatos curiosos fazem parte da trajetória da nova sister. Veja:

1 - Gracyanne é formada em Direito pela UFRJ

Formada em Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a musa fitness optou por não fazer a prova da OAB, o que lhe tornaria apta a advogar.

2 - Gracyanne já foi faxineira

Nascida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a modelo contou que se mudou sozinha para o Rio de Janeiro, com apenas R$ 300 e uma mala de roupas, quando ainda era adolescente. Para se sustentar na cidade maravilhosa, Gracyanne trabalhou como faxineira em uma academia, onde malhava nas horas vagas.

3 - Dançarina do Tchakabum

Descoberta por um empresário aos 16 anos, na academia onde trabalhava, ela foi convidada a fazer parte de um grupo de axé “Tchakabum”, onde a sua carreira como artista iniciou.

4 - Com 12 anos, Gracyanne iniciou na musculação

Para chegar ao corpo que tem hoje, a musa fitness teve que passar por muitas dietas e exercícios. Com 12 anos, ela iniciou na musculação e nunca mais parou. Gracyanne Barbosa, hoje, tem 1,75m de altura e pesa 80 quilos.

5 - A dieta de ovos de Gracyanne

Em uma entrevista, Belo revelou que a ex-mulher come cerca de 70 ovos por dia. Dessa forma, mensalmente, Gracyanne Barbosa consome pelo menos mil ovos, entre mexidos, cozidos ou em forma de omeletes. A musa revelou como são sua refeições: “10 ovos + salada + 150 gramas de batata-doce. Às vezes, 200 gramas de peixe ou frango, em vez do ovo, mas sou apaixonada por ovos. Quando não como, sinto falta", disse Gracyanne.

6 - Gracyanne e o Carnaval

Escolas de samba como: Salgueiro (2007), Mangueira (2008, 2009 e 2013), Vila Isabel (2010), Paraíso do Tuiuti (2011), Unidos da Tijuca (2012) e União da Ilha (2020), tiveram a honra de ter Gracyanne Barbosa como rainha de bateria. Apaixonada por carnaval, em 2024 ela iria desfilar pela escola de samba de São Paulo, Camisa Verde e Branco, mas devido a uma lesão no tornozelo, ela não entrou na avenida.

7 - Contrato que proibia Gracyanne de engravidar

Repetidas vezes, a influenciadora, revelou que tinha o desejo de ser mãe, mas seu desejo sempre foi adiado por conta de um contrato que tinha com uma marca. Em 2019, após o fim do seu contrato com a empresa, Gracyanne falou sobre a proibição em entrevista à revista “Glamour”: "Eu tenho um contrato de uma marca muito legal que tem essa cláusula. Acaba este ano, mas acredito que se eu engravidasse, não seria um problema porque a marca é muito parceira. Quando eu assinei, a gente tinha muito medo que eu parasse de trabalhar, mas nós sabemos que as mães não param. Lógico que [a carga de trabalho] diminui porque você quer curtir seu filho, né? Mas não seria problema nenhum", completou.

