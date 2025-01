Big Day: Conheça Diogo Almeida e Vilma, participantes do BBB 25

O amor e amizade entre mãe e filho são a força da dupla Diogo e Vilma. O ator carioca, de 40 anos, foi protagonista da novela 'Amor Perfeito' (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz. Natural de Aracaju, em Sergipe, e moradora do Rio de Janeiro, Vilma, de 68 anos, chegou a iniciar uma inscrição com o marido para participar da edição do reality deste ano. Mas, agora, percebe que não poderia ter entrado no game com outra pessoa que não fosse Diogo. Juntos, os dois gostam de descobrir novas histórias. "Um é companheiro do outro, um protege o outro. Somos amigos. A dupla ideal," comenta Vilma. “Não tem pessoa melhor para estar comigo nesse momento. Ela merece viver isso, e essa é também a realização de um sonho dela", completa Diogo.



O ator iniciou sua carreira artística aos 11 anos como modelo, formando-se em Artes Cênicas e, mais tarde, em Psicologia. Em 2007, participou da novela ‘Duas Caras’, da TV Globo. Em 2021, fez o filme argentino “Errante Corazón”. E na novela ‘Amor Perfeito’ interpretou seu primeiro protagonista na TV. No ano seguinte, participou do elenco do ‘The Masked Singer Brasil’, na TV Globo. Diogo também atua como psicólogo em uma clínica. Recentemente, lançou seu primeiro livro, inspirado em uma criança do espectro autista a quem atende desde a pandemia. Solteiro, se vê como um cara alegre e positivo, que sempre olha para a parte cheia do copo. Mas também revela ser teimoso e cheio de manias. Viajar e conhecer pessoas novas são algumas de suas paixões. “O Diogo é um filho maravilhoso. É atencioso, carinhoso. Um profissional excelente, bem focado no seu trabalho. E muito meu amigo”, conta sua mãe.



Vilma é casada. Se considera uma mulher determinada e uma amiga dedicada, que adora dar gargalhadas com amigos e familiares. Opta sempre pela alegria e não admite que falem em tristeza em momentos festivos. Hoje, é estudante de Nutrição, e fã declarada do 'Big Brother Brasil'. "A Vilmoca, minha mãe, é uma mulher muito determinada. Adora festa, adora brincar, viajar, é muito alegre. Eu a considero um espelho para muitas mulheres. Está com 68 anos e até hoje pensa em evoluir a cada dia, em crescer, em conquistar”, destaca Diogo.

O ‘BBB 25’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O programa tem previsão de estreia em 13 de janeiro.