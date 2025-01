Manauaras Marcelo e Arleane lideram rejeição no primeiro paredão do BBB 25

Os manauaras Marcelo e Arleane, participantes do Big Brother Brasil 25, estão no primeiro paredão da nova temporada com as duplas Edilberto e Raissa e Diogo e Vilma. Segundo enquetes realizadas por diversos portais e perfis na internet, o casal do Amazonas lidera a rejeição e é apontado como favorito a deixar o reality.

Até o início da tarde desta segunda-feira (20), Marcelo e Arleane registravam 45,25% dos votos no portal UOL. Nos perfis Votalhada e Choquei, a dupla aparecia com 53,66% e 46%, respectivamente. É importante destacar que essas votações não possuem caráter científico nem interferem no resultado oficial do programa da TV Globo.

Diogo e Vilma aparecem em segundo lugar na rejeição, com percentuais variando entre 27% e 38%, dependendo da fonte. Já Edilberto e Raissa apresentam os menores índices de rejeição, com números entre 7% e 15%. A eliminação do primeiro paredão será nesta terça-feira (21), logo após a novela Mania de Você.