Resumo BBB 25 (20/01): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

Em dia de Formação de Paredão a tensão e ansiedade tomam conta da casa do BBB 25. Na madrugada desta segunda-feria (20), os participantes passaram horas comentando sobre a primeira berlinda do programa.

Edilberto e Raissa, Arleane e Marcelo e Diogo Almeida e Vilma, são os primeiros emparedados da edição.

CRAQUES DO JOGO

Os líderes Aline e Vínicius formaram o paredão de acordo com as suas preferências. De acordo com a dinâmica da semana, logo após a prova eles colocavam alguém na berlinda e no dia seguinte, eles colocaram mais três duplas Na Mira.

Entre indicações, votações e desempates, Aline e Vínicius formaram um paredão exclusivamente com pessoas que se opuseram contra eles na prímeira dinâmica da casa.

VITÓRIA

Mateus e Vitória Strada e Diogo Almeida e Vilma disputaram a Prova Bate e Volta da edição. A primeira dupla venceu e se livrou da berlinda.

A prova foi dividida em três etapas, onde as duplas precisavam memorizar a sequência de frases exibida no telão. Em seguida, deveriam lembrar as sequências assistidas, andando em trilhos no tabuleiro, até que uma delas concluísse primeiro as três fases.

A primeira dupla que chegasse ao final do terceiro trilho venceria a Prova Bate e Volta e se livraria do Paredão.

NA BRONCA

Mateus e Vitória Strada comemoraram bastante as suas saídas do paredão, mas parece que os seus aliados não gostaram muito disso. Os dois foram tolhidos por Camilla e Thamiris.

No Quarto Nordeste, as irmãs criticaram os amigos. "Todo mundo fica incomodado com vocês. Você é artista, sabe brincar", dispara Thamiris para Strada. "Eu fiquei desesperada, porque vocês estão muito felizes, só que vocês não respeitaram eles", ressalta Camilla.

VOTO ABERTO

Em paralelo, Mateus e Vitória Strada não gostaram da atitude das irmãs em contrar sobre a votação. A atriz falou sobre o incômodo ao descobrir que Thamiris contou para Diogo Almeida que votou nele e na mãe.

"A gente já ia lá, talvez não falar que a gente tinha votado, e as meninas falaram, sem conversar com a gente antes, entende?", questiona Vitória. "Sim, você tem um ponto", concorda Mateus.

"Eu sempre achei melhor falar, só que eu estava cogitando não falar por conta do que elas falaram. Porque ela falou: 'Não, a gente não pode expor'. A Thamiris olhou e disse: 'Se você quiser se expor, você vai estar se expondo e expondo [o grupo]", relembra a atriz.

CASA DIVIDIDA

Diogo Almeida desabafa com Aline sobre o BBB 25 já está dividido, ele acredita que a divisão da cozinha separa a casa, mas que não deveria ser assim.

"Quando a gente está numa casa, onde não existe separação... Se você olhar, não tem uma parede [dividindo]. A gente está na mesma cozinha. Só tem uma divisão, que é a divisão de nomes e de alimentos", inicia o brother.

"Quando isso faz com que as pessoas mudem ou não se relacionem, ou não troquem com quem está na Xepa ou não deem abertura, isso fala muito sobre as pessoas", completa Diogo.