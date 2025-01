'Atenção, todes': Big Boss viraliza após usar linguagem neutra no BBB 25

O Big Boss entrou em ação nesta terça-feira (21/01), no Big Brother Brasil 25 para comunicar aos brothers sobre itens de cozinha e banheiro. Mas o que chamou atenção mesmo foi ele ter começado o anúncio com "Atenção, todes".

"Todes" é uma adaptação para a linguagem neutra das palavras "todos" ou "todas" e não possui gênero. Desta forma, ambos os gêneros e aquelas pessoas que não se identificam com nenhum deles seriam contempladas.

Confira o vídeo:

Edilberto, que está no primeiro paredão do BBB 25 com a filha Raissa, foi um dos alvos dos internautas. A fala e as reações dos brothers repercutiram nas redes sociais.

Algumas pessoas gostaram da linguagem neutra utilizada pelo Big Boss, enquanto outras discordaram e até fizeram piada sobre o assunto. Uma internauta criticou: "palhaçada, viu!".

Confira as reações nas redes sociais:

