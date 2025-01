Resumo BBB 25 (21/01): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A madrugada desta terça-feira (21), foi movimentada no BBB 25. Após a dinâmica do primeiro Sincerão da edição, o clima esquentou na casa. Os protagonistas da semana precisaram escolher rivais para posar para fotos com críticas, e claro, que isso não caiu bem para alguns.

Participaram os emparedados Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma, e Edilberto e Raissa; além dos Líderes, Aline e Vinicíus, e da dupla de Anjos, Gabriel e Maike.

APERTAR O BOTÃO

Diego Hypolito conversou com Vitória Strada sobre suas crises de ansiedade que está tendo no programa. O atleta disse que já pensou em apertar o botão de desistência. A situação se agravou para Diego quando ele usou a roupa do mostro da semana.

"A porta tá fechando, tá me dando desespero, eu tô pensando em apertar o botão. Juro por Deus", disse o ginasta. Vitória respondeu: "Di, olha para mim. Você precisa pedir atendimento médico, tá? E está tudo bem."

LÍNGUA SOLTA

Camilla e Thamiris não gostaram de serem chamadas por Diogo e Vilma no Sincerão, após a dinâmica elas tiveram uma conversa intensa na área externa da casa para realinhar o jogo. Porém, o diálogo foi regado de palavrões.

"Eles estão falando que você está xingando eles", disse Thamiris.

Camila respondeu: "Ah, f*da-se! Eles podem falar o que eles quiserem. Está vendo isso aqui? Câmera, câmera, câmera. Estou pouco me f*dendo. Não vou ficar mais me controlando."

RELAXANDO

Diogo Almeida decide realaxar após o primeiro Sincerão do BBB 25. O ator entra na piscina e em seguida Thamiris chega para conversar com ele.

"Posso falar com você rapidinho?", pergunta a sister. Mas o ator nega o pedido: "Hoje não. Estou relaxando. Vamos [nos] falar depois, por favor".

Thamiris deseja ao brother um "bom relaxamento" e se afasta.

NOVO OLHAR

No Quarto Nordeste, Gracyanne Barbosa conversa com outros participantes sobre não ser alvo de ninguém neste momento. Apesar da irmã de Giovanna concordar, ela não acredita que isso é algo 100% positivo.

"A gente não é alvo, mas a gente também não é prioridade. O que eu também entendo", continua a sister. "Eu sei que Pipoca nunca vai ter um Camarote como prioridade, e eu entendo isso. Até o Gui (Guilherme) me falou que votou em mim e tal, eu entendo", completa.

VÁRIOS ALVOS

Delma, Camilla e Giovanna conversam. A sogra de Guilherme diz que viu Maike chamar Giovanna de "delícia" e afirma que ele está "aperreado" por ela.

Giovanna dispara: "Ele não sabe o que quer. Já vi ele de gracinha com a Renata várias vezes. Acho que ele está a fim dela também".