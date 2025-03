Por que Rodrigo Faro está sendo processado por idosa? Descubra!

O ator e apresentador Rodrigo Faro, 51 anos, é alvo de uma ação judicial por suposta propaganda enganosa, ao induzir uma fã a supostamente adquirir um veículo da empresa em que o famoso é garoto-propaganda.

O ex-apresentador da Record, é o atual garoto-propaganda da TRIÊ Soluções Financeiras, empresa de financiamento de carros; a mulher o acusa de "golpe", já que adquiriu um veículo em 2020, logo após, ver propagandas da marca com Rodrigo Faro. Ela argumenta que a confiança foi reforçada pela figura pública como Faro, que trazia maior credibilidade ao negócio.

A mulher, que é uma pessoa de idade mais avançada, diz que começou a realizar os pagamentos mensais do financiamento "recalculado" diretamente para a empresa .A idosa teria sido surpreendida com um mandado de busca e apreensão do veículo, decorrente de um processo movido pelo banco devido ao não pagamento do financiamento. Para tentar evitar a perda do veículo, ela realizou empréstimos para quitar a dívida.

A defesa de Rodrigo Faro alega que ele não pode ser responsabilizado por atos supostamente praticados pela empresa , já que ele é apenas o rosto da propaganda.



Por Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.