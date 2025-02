Rodrigo Faro anuncia que Vera Viel está curada do câncer: 'Vida nova'; veja

O apresentador Rodrigo Faro compartilhou uma boa notícia ao lado de esposa Vera Viel. O casal publicou um vídeo no Instagram, informando que a influenciadora está curada do câncer. Os dois comemoraram após fazerem um exame e aproveitaram para agradecer a Deus e a todos que oraram e torceram pela recuperação de Vera.

“Gente, hoje, às 6h da manhã, eu fui para o Einstein fazer meus primeiros exames pós-cirurgia, depois de quatro meses, fiz o PET Scan, fiz a ressonância e…”, começou Vera. “Agora, está constatado, a gente já sabia desde o começo que a gente ia vencer essa batalha. E agora a Vera está aqui, não tem mais essa doença, a Vera está curada e agora é vida nova“, completou Faro.

Vera aproveitou para agradecer pelo apoio que recebeu nas redes sociais: “A gente quer agradecer muito muito as orações de todo mundo, todo mundo que ora, que continua orando, que orou muito por mim. Hoje eu saí de lá, assim, mais aliviada ainda, feliz, mais agradecida a Deus, porque Deus, em sua misericórdia, me curou”..

VEJA MAIS

Faro ainda comentou sobre a parceria com a esposa. “Mais uma vitória para a gente, obrigado a todo mundo que está orando. A Vera me ajuda a vencer na vida, me ajuda a vencer em qualquer lugar, porque nós somos um só e a prova está aqui, olha, vida nova”, encerrou.

A influenciadora tratava desde setembro de 2024 um câncer raro na coxa, conhecido como sarcoma sinovial.