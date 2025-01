Aos 12 anos, filha de Rodrigo Faro socorre banhista em perigo durante passeio de barco

O apresentador Rodrigo Faro surgiu em suas redes sociais, nesta segunda-feira (6), para elogiar o ato de coragem de sua filha Helena, de 12 anos, durante um passeio de barco. Em um vídeo, o apresentador relatou que a menina salvou uma banhista que estava presa em uma correnteza.

“Aconteceu uma coisa muito legal. Ela ajudou a resgatar uma pessoa que estava no meio da correnteza, nas águas quentes, estava longe do barco e não conseguia voltar, né? A banhista não conseguia voltar. E aí eu avisei ela. Ela pegou nosso seabob [um propulsor de mergulho elétrico] e foi sozinha até o meio do canal, ajudou a resgatar, levou ela pro barco”, disse Faro.

Veja o vídeo:

Na publicação, o ex-apresentador do ‘Hora do Faro’ ainda mostrou um trecho do momento em Helena ajudou a resgatar a banhista. Na legenda ele não escondeu o orgulho da atitude. “Que orgulho de você, filha! Você é uma heroína”, comemorou ele. Na sessão de comentários, seguidores e fãs do apresentador também elogiaram a ação da menina. "Parabéns Helena, Deus te abençoe, você foi um anjo na vida dessa pessoa", disse uma internauta. "Lindo gesto de amor ao ser humano que ela nem conhecia", comentou outra.

VEJA MAIS:

Helena é a caçula fruto do casamento de Rodrigo com a modelo Vera Viel. Além dela, eles são pais de mais duas meninas, Clara, de 19 anos, e Maria, de 16.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de Oliberal.com)