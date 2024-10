Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, mostra cicatrizes após cirurgia para retirar tumor

A esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, usou as redes sociais para mostrar a evolução da cirurgia que fez para retirar um tumor e como estão as marcas pós cirurgia. No vídeo, que foi publicado neste sábado (26), ela refletiu sobre o que as cicatrizes significam para ela. “São parte da minha história”, diz.

“As cicatrizes da minha operação são mais que marcas físicas. Elas são testemunho de superação, resistência, recuperação e do milagre de Deus da minha vida. Muitas pessoas sentem vergonha ou constrangimento ao exibir suas cicatrizes, mas essas marcas são parte da minha história”, disse.

VEJA MAIS

Vera detalhou que deseja inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo ao compartilhar sua experiência. “Quando deixamos de lado a vergonha, abrimos espaço para falar sobre saúde, recuperação e a experiência humana”, refletiu.

A esposa de Rodrigo Faro contou que descobriu a condição depois de fazer aulas de muay thai e sentir nódulo na coxa. “Deus foi tão perfeito e misericordioso que tudo se encaminhou para que eu descobrisse. Comecei a fazer aulas de muay thai a um mês atrás e senti um nódulo na minha perna. Achei que tinha me machucado fazendo essas aulas, porém o que não sabia, é que o tumor já estava lá e um hematoma havia se formado nele, fazendo com que eu sentisse dor", explicou.

"Tive que realizar uma cirurgia para removê-lo, porém, em nenhum momento senti medo e, sim, agradeci muito a Deus por ter me mostrado esse tumor na hora certa, além de ter proporcionado essa equipe médica maravilhosa e abençoada para realizar a cirurgia!! É inexplicável o que tenho vivido com Deus nesses últimos dias, por isso, quando você estiver enfrentando um problema, tenha sempre a certeza que Ele está no comando e cuida de tudo sempre!!", completou.