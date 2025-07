MC Livinho sofre acidente no trânsito e tem pulmão perfurado; cantor parou na UTI

MC Livinho informou seus seguidores nas redes sociais nesta terça-feira (29) que está internado após se envolver em um acidente. O cantor publicou fotos no hospital e compartilhou detalhes sobre os procedimentos médicos realizados desde então.

Na legenda da publicação, Livinho citou o versículo 4 do capítulo 23 do livro de Salmos: “Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo”.

Nos stories, ele explicou que estava a caminho de um compromisso quando sofreu o acidente, causado pela “falta de prudência de um motorista”.

Ele descreveu: “Fui derrubado, depois ele [motorista] me ajudou, deitei na calçada e cuspi sangue. Chegou [o corpo de] bombeiros, prestaram socorro e a ambulância me trouxe para o hospital”.

Após o acidente, Livinho passou por tomografia e radiografia, foi encaminhado para a UTI e diagnosticado com perfuração no pulmão. “Tiro disso a lição de que Deus é maravilhoso, é mil grau, me deu a oportunidade de viver, criar meu filho”, disse o cantor.

De acordo com o laudo médico divulgado por ele, foram realizadas suturas na mão direita, houve internação na UTI sob cuidados da cirurgia torácica e foram identificados focos discretos de enfisema na região esternoclavicular.