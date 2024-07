Produtor de MC Livinho é assassinado em bar na zona norte de São Paulo

Adileon Eva dos Santos, produtor de MC Livinho, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (12) em um bar na região do Jardim Peri, zona norte de São Paulo. O caso foi registrado no 72° DP (Vila Penteado).

Uma câmera de segurança no local registrou o crime. As imagens mostram Adileon conversando com dois homens por volta das 5h da manhã. Em determinado momento da gravação, a vítima parece discutir com um dos rapazes, que se afasta, pega uma arma e, ao voltar, atira no produtor. O disparo atingiu a cabeça.

Segundo informações do portal G1, Adileon foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde teve a morte constatada. O crime está sendo investigado pelo 38º Distrito Policial (DP) - Vila Amália. De acordo com a polícia, o autor do disparo é Claudeliano Gomes dos Santos e está foragido.

Ele é usuário de drogas e estava usando cocaína no momento do incidente. Segundo apuração da Band, o criminoso já havia tido um conflito com um casal e foi ao estabelecimento com a intenção de praticar alguma maldade contra alguém.

Na casa dele foram encontradas munições de revólver. A esposa de Claudeliano, que estava na residência durante as buscas das autoridades, afirmou que não sabia onde o companheiro estava.

MC Livinho declara luto após morte de produtor

MC Livinho utilizou as redes sociais para expressar seu luto após a morte de Adileon, conhecido como Kaká, um de seus produtores. O funkeiro, que está em turnê pela Europa, alterou a foto de perfil no Instagram para uma imagem com a palavra “luto”.

“Irmão, você tinha o coração puro. Não é justo isso. Deus, receba ele de braços abertos. Deus, cuida dele. Eu fiz tudo que pude pelo meu irmão”, disse uma conta atribuída ao cantor, usada supostamente como secundária.

O perfil continuou: “Te amo eternamente, irmão. Não existirá outro igual a você. Sua autoestima, parceiro, sempre contagia a nós”.