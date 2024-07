Botafogo desmente notícia sobre assassinato do zagueiro Alexander Barboza

O Botafogo se pronunciou na segunda-feira (9) sobre a disseminação de uma falsa notícia nas redes sociais, que alegava que o jogador do clube, Alexander Barboza, havia sido assassinado durante um assalto no Rio de Janeiro. Em comunicado oficial, o clube desmentiu a informação e classificou o episódio como uma "fake news".

"Não procede a informação que está circulando nas redes sociais envolvendo o atleta Alexander Barboza. O zagueiro segue sua rotina normal e está focado na próxima partida", afirmou a nota divulgada no perfil oficial do Botafogo no Instagram.

Alexander Barboza, de 29 anos, é argentino e foi contratado pelo Botafogo em janeiro de 2024, sem custos de transferência. O defensor está confirmado para disputar a próxima partida do clube pelo Brasileirão, contra o Vitória, na Bahia, na quinta-feira (11).