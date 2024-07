Homem é assassinado a tiros após o filho ser rendido por executores em Bragança

Um homem identificado como Cleiton Lima da Silva foi assassinado a tiros na madrugada de quarta-feira (10/07), no Conjunto Antônio Pereira Barros (MCMV), no bairro do Jiquiri, em Bragança, nordeste do Pará. As informações iniciais dão conta que os suspeitos do homicídio invadiram a casa da vítima e obrigaram o filho de Cleiton a revelar o local onde o pai estava.

Segundo os relatos repassados à Polícia, os executores entraram na casa onde a vítima morava, mas Cleiton não estava no local. O filho da vítima foi rendido e obrigado a levar os suspeitos até o endereço onde o pai estava. No local, Cleiton foi alvejado com diversos disparos e morreu. Moradores acionaram a PM e a Polícia Científica de Bragança também foi chamada para realizar a perícia no local do assassinato e removeu o corpo da vítima para Castanhal, onde seriam feitos os exames cadavéricos.

Ainda não há mais detalhes sobre o que poderia ter motivado o crime. Testemunhas relataram aos PMs que Cleiton era uma pessoa muito conhecida na área, pois atuava como vice-presidente da associação dos moradores do Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida do Jiquiri.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes da delegacia de Bragança trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181.O sigilo é garantido.