MC Livinho dá bronca em fã que pegou em sua parte íntima; vídeo

O funkeiro MC Livinho foi apalpado por uma mulher durante uma apresentação neste final de semana e não escondeu a irritação com a atitude desrespeitosa. A fã, que estava na plateia, passou a mão na parte íntima do cantor.

"Qual foi amiga? Pegando na minha jeba? Se eu pegasse em você, pegasse nos seus peitos, seria zoado, né? Com homem pode, com mulher é assédio? Vamos parar com isso aí, mano!", disse o funkeiro.

O vídeo da bronca foi compartilhado nas redes sociais e viralizou, rendendo debate entre os internautas.