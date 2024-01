Cantor de funk MC Livinho recebe convite para atuar em outro time paulista

O cantor de funk MC Livinho poderá estar em campo na primeira edição da Série A4 do Campeonato Paulista, que equivale à quarta divisão estadual. A volta aos gramados depende exclusivamente de conversas que o artista - e também atacante - vem tendo com o Independente de Limeira.

Os contatos vêm sendo feitos desde o fim de dezembro, e o artista, de 29 anos e com 12,6 milhões de seguidores no Instagram, já recebeu uma proposta do clube para avaliar se consegue conciliar os compromissos em campo com a carreira artística.

"Fizemos três reuniões já com ele e seguimos conversando. A questão é que ele tem uma agenda extensa, com muitos shows e precisa estudar essa situação. Existe o interesse das duas partes, nós queremos ele com a gente, ele também quer retornar ao futebol, mas, nesse primeiro momento, depende da situação dele por conta da agenda. Passamos a proposta, e é uma possibilidade real", disse Cleber Reis, diretor de futebol do Galo, dentro da parceria firmada entre clube e a empresa G10.

Caso seja confirmado, esta será a segunda aventura de Livinho no futebol profissional. A primeira oportunidade efetiva foi em 2021, quando defendeu o São Caetano na Copa Paulista. Foram oito partidas, com um pênalti sofrido logo na estreia.

Ele também já passou por um período de testes no Oeste, em 2019, e chegou a atuar pelo Audax Fut7 em 2017. Em 2020, Livinho já tinha data para apresentação no Audax, mas a situação emperrou devido aos compromissos como cantor.