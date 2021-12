Livinho explica 'flagra' com Mirella em motel

Mirella segue sendo uma das solteiras mais cobiçadas do Brasil após pedir o divórcio. Há alguns dias começou a circular nas redes sociais um vídeo da funkeira e de Livinho saindo no mesmo carro, de um motel localizado na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Léo Dias chegou a dizer que o casal estava juntos ao longo do dia em um quarto privado.

Quase uma semana após o flagra, Mirella resolveu explicar o que ocorreu. A cantora usou um vídeo de Livinho explicando que eles estavam juntos para gravar um clipe no local. Ele lamenta que utilizaram dessa situação em que a funkeira está se separando de Dynho Alves, para causar polêmica.

Por meio dos stories, no perfil do Instagram de Mirella, ela respondeu um caixa de perguntas. "Sobre o Livinho? É fato ou mito?", perguntou um internauta. A artista então postou um vídeo do cantor afirmando que a convidou para gravar um videoclipe com ele no motel.

"Esse vídeo que saiu alegando que era eu e a Mirella era 'nois' sim, certo? Era eu e a Mirella, só pra vocês entenderem. Só que a gente tava chegando pra gravar um videoclipe. Tava chegando pra trabalhar, entendeu?", disse Livinho. O cantor disse que o vazamento da história nas redes sociais era para prejudicá-los, já que poucas pessoas sabiam da gravação.

“[Essa pessoa] se achou no direito de pegar o celular e gravar? Já tinham algumas pessoas que não apareciam na filmagem ali e estava estranho, entendeu? Eu não entendi qual foi a intenção dessa menina que gravou, certo? O que ela queria com isso? Não, já dava pra entender o que ela queria porque conseguiu”, acrescentou Livinho.

O clipe de Mirella e Livinho será lançado na próxima semana.