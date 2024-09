Vídeo: MC Livinho ‘invade’ reportagem e faz dancinha ao vivo sobre acidente grave

O cantor MC Livinho passou por um momento constrangedor no último fim de semana após "invadir" uma reportagem ao vivo para fazer uma dancinha ao fundo, próximo da repórter da Rede Globo. Na ocasião, a notícia que estava sendo transmitida era sobre um grave acidente que deixou três mortos no último sábado (21), na Serra das Araras, em Piraí (RJ).

O comportamento do cantor gerou repercussão negativa e críticas por parte dos internautas. Em resposta, o artista utilizou suas redes sociais para se explicar, afirmando que não sabia que o que estava sendo transmitido era um acidente.

"Geral falando que tinha acontecido um acidente e nós estávamos aqui presos no trânsito, não sabíamos que tinha acontecido acidente nenhum, entendeu? Até arquivei o vídeo em respeito a vocês. E eu não vou deixar de ser resenha, esquece. Vou sempre ser resenha. Mas é que eu não sabia que tinha acontecido um acidente, pensei que estavam filmando o trânsito", disse MC Livinho no Instagram.

Na sequência, o artista fez outro registro, desta vez em tom mais sério, desejando "sentimentos a todos" após ter tomado consciência da tragédia. Ele estava a caminho do Rock in Rio no momento em que ficou preso na via por conta do acidente. "Vambora, quem conhece o Livinho sabe que nunca vou deixar de trazer alegria pra vocês, nunca vou deixar de trazer minha autoestima, minha resenha. É nós, Rock in Rio! Cheguei", completou.

Acidente de trânsito

No último sábado, 21 de setembro de 2024, um grave acidente ocorreu na Serra das Araras, em Piraí, no Rio de Janeiro, envolvendo um ônibus que transportava integrantes do time de futebol americano Coritiba Crocodiles. O sinistro aconteceu por volta das 10h na Via Dutra (BR-116), resultando na morte de três pessoas e deixando pelo menos 12 feridos. O ônibus tombou na descida da serra, e, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava 43 passageiros e dois motoristas. As vítimas fatais foram identificadas como, Daniel Santos, 44 anos, Lucas Barros, 19 anos e Lucas Padilha, 42 anos.