acidente com ônibus do coritiba crocodiles deixa três atletas mortos neste sábado

Três atletas do Coritiba Crocodiles morreram em um acidente a caminho do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (21). Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas. A informação foi confirmada pela CCR RioSP, concessionária que administra a Via Dutra, e pela assessoria do Coritiba Crocodiles. As informações são do ge.

As vítimas que morreram são Daniel Santos, Lucas Barros e Lucas Padilha, com idades entre 19 e 44 anos. Alexandre Fernandes Zeni, Jefferson Rodrigues Ebrahim, Davi Doria Fadel, Carlos Xavier de Oliveira dos Santos e Cleberson Fernandes Alves passaram por atendimento de emergência, mas o estado de saúde é estável.

O ônibus levava 43 passageiros de Curitiba e tombou na descida da Serra das Araras, em Piraí (RJ), na altura do km 225, por volta de 10 horas. O time de futebol americano de Curitiba jogaria contra o Flamengo Imperadores pelo Brasileirão de futebol americano às 14 horas, no Esporte Clube Anchieta. O jogo foi cancelado.

Equipes médicas da CCR RioSP, SAMU e Corpo de Bombeiros atuam no atendimento as vítimas. Quatro pessoas feridas estão sendo levados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Coritiba Crocodiles, em 2023, decacampeão paranaense (Foto: Mateus Suzin/ Coritiba)

Em nota, a viação Princesa do Campos, responsável pelo ônibus, informou que "está prestando toda a assistência às vítimas e encaminhando demais passageiros que não se feriram para hotéis da região". As causas do acidente serão investigadas por um perito especialista em ocorrências desta natureza.

O Coritiba Crocodiles foi criado em 2003 e fundado oficialmente em 2007 por amigos que costumavam assistir à NFL. O nome do time é uma homenagem ao jacaré que vivia no lago do Parque Barigui. A parceria com o Coritiba foi firmada em 2011.

A equipe foi tetracampeã brasileira em 2022 e conquistou o 11º título estadual em 2024 com a melhor defesa e o melhor ataque da competição. O Croco Stadium, apelidado de Pântano Curitibano, fica no mesmo terreno do antigo estádio Pinheirão.

Neste ano o Croco estreou uma equipe B, mesclando atletas adultos com jovens da base. Enquanto a equipe principal disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Croco B disputa o Brasileirão D3.