Fafá de Belém se reúne com mãe de Marília Mendonça para 'projeto especial', segundo colunista

A cantora Fafá de Belém visitou recentemente Ruth Moreira, mãe da saudosa Marília Mendonça, para discutir um possível projeto especial em homenagem à artista goiana, falecida em novembro de 2021 em um acidente aéreo. O encontro, que aconteceu no último mês de maio, foi compartilhado por Dona Ruth em suas redes sociais e gerou grande curiosidade entre os fãs.

"Hoje foi dia de receber essa maravilhosa aqui em casa", escreveu Ruth na legenda do vídeo publicado no dia 17 de maio. "Que prazer imenso te conhecer pessoalmente e poder fazer um almoço delicioso com a nossa comidinha goiana! Uma tarde maravilhosa ao lado de uma das maiores artistas da nossa música popular brasileira. Que honra", completou.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Metrópoles, a reunião entre Fafá e Ruth teria servido para alinhar detalhes de uma turnê nacional, na qual a cantora paraense interpretaria os maiores sucessos de Marília Mendonça. A proposta prevê apresentações nas capitais do Brasil e envolveria o empresário Dody Sirena, ex-gestor da carreira de Roberto Carlos.

Apesar das especulações e da repercussão nas redes sociais, a artista paraense ainda não comentou oficialmente sobre o projeto. A ideia, segundo fontes próximas, ainda estaria em fase inicial e sem previsão de estreia.

A movimentação ocorre em meio a uma disputa judicial entre Ruth Moreira e o cantor Murilo Huff, pai de Leo, de 5 anos, pela guarda unilateral do menino, único filho de Marília Mendonça.