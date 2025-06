VÍDEO: Fafá de Belém reage a meme do programa 'Ídolos' e relembra crise de riso

A cantora paraense Fafá de Belém divertiu os seguidores nesta quarta-feira (25) ao reagir a um vídeo antigo do extinto programa Ídolos Brasil, no qual protagoniza uma crise de riso durante uma audição. A artista também comentou sobre os bastidores em seu Instagram.

"Vira e mexe esse vídeo reaparece na timeline kkkkkk. Gravar o Ídolos era emocionante, mas por muitas vezes divertidíssimo!", escreveu Fafá na legenda da publicação. "O Supla e o Marco do meu lado me atazanando era o gatilho pra crises de riso igual a essa kkkkk direto do túuuunel do tempo", completou.

VEJA MAIS

O vídeo em questão mostra a apresentação de Thyago Santos Delfino, candidato da 7ª temporada do reality, exibida em 2012 pela Record TV. Durante a audição, ele canta a música "Pra Você", de Paula Fernandes, mas não consegue agradar os jurados. O desempenho acabou se tornando viral e é lembrado até hoje na internet como um dos momentos mais engraçados do programa.

No novo vídeo postado, Fafá explica o motivo da sua reação. "Eu tinha muita preocupação em não constranger o candidato, né? Porque às vezes você erra, desafina, enfim. Mas esse menino era um negócio...", disse a artista.

"Eu tentei me segurar ao máximo. Comecei a chorar de rir, e aí os meninos, o Supla e o Marco Camargo, começaram a me cutucar por baixo da mesa: 'Olha como ele é talentoso'. Aí eu não aguentei! Será que ele virou um cantor famoso?", brincou.

Nos comentários da publicação, internautas se divertiram com o "react" da cantora ao próprio meme.

"Eu vivi pra ver esse react dela ao meme kkkkkkk", comentou um seguidor. "Melhor jurada que passou nesse programa 😂", escreveu outro.