Kanye West fará show único no Brasil após 12 anos; confira a data

Kanye West realizará um show no Brasil em novembro deste ano, após 12 anos desde sua última vez no país. A informação foi divulgada pelo Portal Leo Dias, que aifmrou ainda que o rapper americano fará uma "apresentação única e histórica".

Segundo o jornalista, a local onde o ex-marido de Kim Kardashian se apresentará ainda será divulgado, mas que já tem data marcada: 29 de novembro.

Fãs do cantor ficaram eufóricos com a notícia nas redes sociais. “Não importa o preço, EU VOU!”, escreveu um internauta. Outro brincou: “NÃO BRINQUE COM MEUS SENTIMENTOS!”.