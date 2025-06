Reconhecimento internacional do brega emociona Fafá de Belém: 'Patrimônio que ninguém tira'

A cantora paraense Fafá de Belém usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira (02/06), para comentar o reconhecimento oficial de Belém como a "Capital Mundial do Brega", título concedido na última sexta-feira (30) pela Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (ONU Turismo). O anúncio foi feito durante a 123ª reunião do Conselho Executivo da entidade, realizada em Segóvia, na Espanha.

Em uma publicação no Instagram, Fafá ressaltou a importância simbólica do título e homenageou os artistas que fazem parte da história do ritmo.

"Este reconhecimento é um reconhecimento da resistência, a resistência da cultura e da música brega paraense. Valeria Paiva, Vivi Batidão, Hellen Patrícia, Teddy Max, Banda Sayonara, eu poderia passar o resto do dia citando artistas que levam este som pelo mundo. Isso é um patrimônio da nossa terra que ninguém tira. Um ritmo nosso. Autores, cantores, arranjadores e músicos, todos são notas fundamentais nessa melodia tão forte que é o brega do Pará", escreveu.