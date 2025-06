Dan Mendes estreia programa com personalidades; Patricia Ramos e Camilla de Lucas são convidadas

O humorista, apresentador e influenciador Dan Mendes, que soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e mais de 34 mil inscritos no Youtube, estreou um programa próprio no seu canal, o "Só Até Aqui". Ele, que participou do ‘Tô Nessa’, da Globo, como convidado pela própria Regina Casé, se prepara também para estrear o “Volte Sempre”, do Multishow, ainda este ano.

"Eu sempre prezei, nas minhas redes, por falar sobre como nós somos plurais. Nós, pessoas pretas, somos plurais. Então, eu comecei na internet comunicando sobre causas raciais e hoje faço humor e trabalho em outras frentes também. Esse projeto é mais para afirmar uma outra vertente minha, que é esse lugar de apresentador, comunicador, que eu gosto muito de exercer. Reforçar essa imagem, para mim, neste momento, tem sido muito importante, uma vez que eu já me coloquei nesse lugar como ator na TV, como showman, fazendo shows em cidades pelo Brasil. Agora, esse lugar de apresentador era o que faltava eu reforçar mais, já que gosto muito de estar nele e sei manusear bem, é um lugar de muito conforto para mim", explica Dan.

Em "Só Até Aqui", o influenciador reúne personalidades da internet, do humor e da TV para conversas sobre a vida, compartilhamento de gostos e relatos de vivências pessoais. Tudo ocorre dentro do carro do próprio Dan, durante um passeio pelo Rio de Janeiro.

"O nome ‘Só Até Aqui’ vem do fato de eu realmente usar essa expressão, que eu via muito na igreja e acabei incorporando ao meu trabalho. Sempre que eu dava alguma informação, contava uma notícia, uma história ou um recado, no final dizia: ‘Só até aqui’. Não vou me estender. Acabei fazendo disso um bordão e hoje vejo muitas pessoas usando na internet. Acho muito bacana saber que popularizei tanto essa expressão", conta.

"E a questão de ser uma conversa no carro também é para priorizar essa aproximação do público com a gente, como se fosse realmente uma carona — e só até aqui. Acho que tem tudo a ver com o carro, porque estamos cumprindo um destino, e aí eu paro o carro e é só até aqui, até uma próxima, até o próximo convidado", acrescenta Dan.

Para este primeiro momento, o influenciador conta com convidados bastante especiais, como Valen Bandeira (que também participou do “Tô Nessa”), Patricia Ramos e Camilla de Lucas (ambas da Baixada Fluminense, como o Dan), Giovanna Pitel e o também influenciador e ator de humor Pedro Ottoni.

"A escolha das participações se deu pela relação que tenho com essas pessoas, pela amizade, pela proximidade, e porque eu queria que o programa transmitisse esse ar de intimidade para quem estivesse assistindo do outro lado da tela. Eu queria que fossem pessoas que tivessem relações comigo além da internet. Muitas delas eu conheci na internet, mas outras não — são amigos de outros lugares com quem me reencontrei na internet. Eu queria muito que fosse um papo de comadre, para que as pessoas assistissem almoçando e se sentissem muito próximas da gente. Então, priorizei isso e trouxe somente pessoas com quem já tenho esse contato", finaliza Dan Mendes.