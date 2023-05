Camilla de Lucas e Blecaute se casam; veja os detalhes da cerimônia matrimonial

A ex-BBB Camilla de Lucas, de 28 anos, e o cantor carioca Mateus Ricardo, o famoso Blecaute, estão oficialmente casados. A cerimônia matrimonial aconteceu neste sábado (12), no Rio de Janeiro. Além de muito luxo, os artistas chamaram cerca de 230 covidados.

Camilla e Blecaute estão juntos há três anos. O noivado foi anunciado em outubro de 2021, poucos meses após o término do reality show. Confira alguns detalhes da cerimônia mais aguardada do ano.

VEJA MAIS

Onde foi o casamento da Camilla de Lucas e Blecaute?

A cerimônia acontece casa de festas Meio do Mato Eventos, que fica na Ilha de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. O local tem capacidade para cerca de 400 pessoas e o valor do aluguel é a partir de R$ 100 mil.

Quem fez a decoração do casamento da Camilla de Lucas e Blecaute?

A decoração do casamento da Camilla de Lucas e Blecaute ficou a cargo da designer Natália Machado, que já decorou casamentos de celebridades como Mumuzinho. O preço médio de seu trabalho é de R$ 180 mil.

Quem fez o cerimonial do casamento da Camilla de Lucas e Blecaute?

O casal também contratou a premiada wedding planner Rosí Medeiros, conhecida por organizar casamentos integrados à natureza. Recentemente, ela foi a responsável pelo casamento do jogador do Flamengo Pedro Guilherme e da psicóloga Fernanda Nogueira.

Qual o cardápio do casamento da Camilla de Lucas e Blecaute?

O cardápio da festa inclui sopa de alho-poró, ceviche de banana, batata em cubos com farinha de rosca e banana frita, salmão com mousse de bacon e nhoque de fondue de queijo. No bar, são oferecidos aos hóspedes cinco tipos de drinks: caipirinha de limão, caipirinha de morango, Moscow mule, gim tônica e Joe picante.