Goma de tadalafila lançada por influenciador Jon Vlogs é proibida pela Anvisa por riscos à saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu todas as atividades relacionadas à comercialização do Metbala. O produto é um doce no formato de goma comestível que, de acordo com a divulgação, contém tadalafila, uma substância usada no tratamento da disfunção erétil.

O Metbala ganhou notoriedade ao ser promovido pelo influenciador digital Jon Vlogs, que tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais.

Porém, em publicação no Diário Oficial da União desta quarta-feira (14), a Anvisa decidiu vetar a fabricação, distribuição, propaganda e uso do produto, por considerá-lo um medicamento. Segundo a agência, o Metbala precisa seguir regras específicas para comercialização, entre elas o registro obrigatório, que garante a segurança, eficácia e qualidade da substância.

O órgão ainda informa que o produto divulgado por Jon Vlogs não tem qualquer tipo de registro sanitário, e a empresa responsável, a FB Manipulação Ltda., também não possui autorização para produzir medicamentos. Por conta disso, a proibição se estende a qualquer pessoa física ou jurídica que tente divulgar ou vender o produto.

“O uso de medicamentos deve ser feito com prescrição e acompanhamento médico. A automedicação coloca sua vida em risco. Esses produtos não são inofensivos”, alertou a Anvisa em comunicado oficial.

No entanto, registros da Receita Federal mostram que o nome dele, Luan Kovarik, não aparece vinculado à empresa FB Manipulação Ltda., mesmo que, em live, ele tenha afirmado tal informação: “Hoje eu estava gravando um comercial da minha balinha… balinha de tadalafila, gummy, vocês estão entendendo?”.

Vale destacar que a Anvisa reforça que a venda de medicamentos só pode ocorrer em farmácias e drogarias autorizadas, e que a divulgação de produtos irregulares configura infração sanitária, sujeita à aplicação de multas e outras penalidades.

O Metbala foi promovido por Jon Vlogs como uma inovação no mercado. Inclusive, no dia da publicação sobre a proibição, o influenciador divulgou o produto. No lançamento, o influenciador o apresentou como “a primeira gummy de tadalafila do Brasil”. Em fevereiro, na rede social X (antigo Twitter), Jon Vlogs escreveu: “Cadê a galera que quer testar o MetBala, nosso gummy de Tadala que tô lançando em breve?… (100% legalizado e aprovado pela Anvisa)”.

O vídeo promocional publicado por Jon Vlogs chegou a alcançar 146 mil curtidas antes de ser removido. Em diversas publicações, o influenciador deu a entender que o produto seria de sua autoria.

Jon Vlogs divulga produto proibido pela Anvisa. (Reprodução)