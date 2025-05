Anvisa proíbe venda de bala 'Metbala', feita com tadalafila

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, distribuição, propaganda e uso do produto conhecido como “Metbala”, uma bala tipo gummy feita com tadalafila, medicamento indicado para tratamento de disfunção erétil. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (14).

De acordo com a Anvisa, a empresa responsável pela produção, FB Manipulação Ltda, não tem autorização para fabricar medicamentos e o produto não possui qualquer tipo de registro sanitário.

A resolução da Anvisa determina que todos os lotes da Metbala estão proibidos. A medida também se aplica a qualquer pessoa, empresa ou veículo de comunicação que esteja comercializando ou divulgando o produto.

Segundo a legislação sanitária vigente, medicamentos só podem ser vendidos por farmácias e drogarias, mediante prescrição médica e registro junto à Anvisa.

A tadalafila é uma substância de uso controlado, que exige avaliação médica individualizada antes de ser consumida. Seu uso inadequado pode causar efeitos adversos e riscos à saúde.