VÍDEO: pudim de açaí viraliza na web e receita desperta curiosidade: 'É muito roxo'

Se tem uma coisa que ainda causa estranheza entre os paraenses, é a forma como o açaí é consumido em outras regiões do Brasil. Dessa vez, a criatividade foi além: um confeiteiro de São Paulo criou o pudim de açaí, uma sobremesa de coloração roxa, servida com leite condensado e calda de caramelo, quase como o pudim tradicional. A novidade viralizou nas redes sociais e gerou reações curiosas, especialmente entre os nortistas.

A receita inusitada é assinada pelo confeiteiro Diego Sollon, dono da marca Sopudim, que já é conhecido como o “rei do pudim perfeito” e trabalha com mais de 50 sabores diferentes da sobremesa. Além de açaí, ele também já criou versões com cachaça, bala Fini, pistache e café.

A criatividade chamou atenção e não faltaram comparações: alguns internautas apelidaram a sobremesa de “pudim da Nubank” ou “pudim do BTS”, em referência à cor roxa que representa o banco digital e os fãs do grupo de K-pop.

Como era de se esperar, o pudim dividiu opiniões. “Sabor jabuticaba, batata-doce roxa ou berinjela?”, brincou um usuário. Outro comentou: “Como um comedor oficial de açaí original (sou do Norte), fiquei super curioso pra experimentar 😂”. Teve até gente confusa: "Credo, é muito roxo. Quero comer cinco hahaha", disse outra.