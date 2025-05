VÍDEO: mãe grava filho confessando 'primeiro amor' e momento viraliza na web

Quem não se lembra do primeiro amor? Para o pequeno Joaquim, esse sentimento já chegou, e com direito a confissão gravada pela mãe, Kamila Zamboni, que compartilhou o momento nas redes sociais. O vídeo, que mostra o menino sendo sincero ao falar sobre a menina por quem está “interessado”, viralizou e encantou internautas.

No registro, Joaquim é buscado na escola e já entra no carro revelando: “Eu gosto de alguém”. Curiosa, a mãe pergunta quem seria. “É lá da minha sala e se chama Aurora, mas ela não é minha amiga”, responde ele com um sorriso tímido.Em seguida, Joaquim tenta explicar a intensidade do sentimento: “Gostar não é amar! Não tô falando que amo ela, tô falando que gosto dela”, enfatiza.

VEJA MAIS

A conversa continua e Joaquim revela que a menina ficou envergonhada depois que ele mandou o amigo Miguel contar para ela sobre o que sentia. “Ela tá achando que é amor, mas não é”, tenta esclarecer. Apesar da explicação, a confissão verdadeira acaba escapando: “Quando eu tô perto dela, meu coração acelera e eu fico quase arrepiado”.

A mãe, surpresa com a novidade do filho, responde: “Eu não tava preparada pra ouvir isso, mas entendi”. E Joaquim explica mais uma vez sobre seus sentimentos. "E eu também não to preparado pra falar que amo ela", disse.

O momento de ternura termina com um lembrete reconfortante para a mãe: "É, porque tu ama a mamãe, né? Quem você ama?", pergunta Kamila. "A mamãe", responde o pequeno.

O vídeo viralizou e rendeu comentários divertidos e emocionados nas redes. “No começo tava ruim pra mãe, no fim tava péssimo 😂😂😂”, brincou uma usuária. “Ele até tentou se enganar… mas no final CONFESSOU”, comentou outra.