Mulher envia bilhete escondido no caderno do filho e denuncia marido: 'Preciso de sua ajuda'

Uma mulher de 23 anos foi resgatada pela Polícia Militar nesta quarta-feira (14), no município de Cruzeiro, interior de São Paulo, após denunciar por meio de um bilhete que sofria violência doméstica e era mantida em cárcere privado pelo companheiro. O pedido de socorro foi escondido no caderno do filho, de 5 anos, e entregue à diretora da escola da criança.

No bilhete, que foi fundamental para acionar a polícia, a mulher escreveu: “Querida diretora, preciso de sua ajuda. O pai do meu filho está me batendo muito. Tem como você me ajudar? Para o bem dos meus filhos, por favor. Estou com muito medo. Obrigada.”

Segundo informações da Polícia Civil, a denúncia foi feita no mês de abril, mas, por conta da localização remota da residência, a polícia enfrentou dificuldades para localizar o imóvel. O resgate só foi possível nesta quarta-feira (14), com o apoio de um motorista que conhecia a região.

A jovem relatou que era rotineiramente agredida sem motivo e que vivia sob constante ameaça. Ainda segundo o boletim de ocorrência, ela não podia sair de casa sozinha, era impedida de usar celular e sofria ameaças de morte caso denunciasse as agressões.

Durante a operação de resgate, os policiais encontraram a vítima com diversos ferimentos pelo corpo. Ela foi socorrida, recebeu atendimento médico e, segundo a polícia, está fora de risco.

O agressor, de 26 anos, foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça, violência doméstica, cárcere privado e lesão corporal. Ele confessou os crimes na delegacia e permanece detido, à disposição da Justiça.