Divaldo Franco identificou Papa Francisco como espírito reencarnado a convite de Jesus; entenda

O médium espírita Divaldo Franco, um dos nomes mais reconhecidos do espiritismo, faleceu aos 98 anos na última terça-feira (14). O líder religioso também deixou reflexões espirituais e uma delas diz respeito ao antigo líder da Igreja Católica, o Papa Francisco.

Segundo Divaldo, o pontífice, que faleceu no dia 21 de abril deste ano, seria um dos 200 espíritos escolhidos por Jesus para reencarnar com uma missão especial de renovação moral e espiritual no planeta Terra. A revelação, conforme relatos da também palestrante espírita Mayse Braga, teria sido feita a ele por sua mentora espiritual, a entidade Joanna de Ângelis.

Durante uma palestra, Mayse Braga relatou que Joanna de Ângelis contou a Divaldo que Jesus teria feito um "convite extraordinário" a 200 espíritos elevados, que já não teriam necessidade de voltar à Terra, para reencarnarem voluntariamente em prol do progresso da humanidade.

“Ela comentou com Divaldo que ela é a única que vai reencarnar naturalmente, no Brasil, após seu desencarne. Mas só ela. Já os outros 190 e tantos vão se espalhar pelo mundo, principalmente, pela Europa, onde o psiquismo das pessoas ainda é muito antigo, então todos os países deste continente precisam viver uma grande revolução positiva”, explicou Mayse.

Encontro com o Papa

Segundo a palestrante, Divaldo acreditava que esse plano espiritual levaria muito tempo para se concretizar, até que, em 2015, foi convidado pelo Vaticano para participar de um encontro. Durante o evento, Divaldo teve a oportunidade de cumprimentar o Papa Francisco pessoalmente.

O que aconteceu a seguir o marcou profundamente. "Na hora de cumprimentar o Papa Francisco, ele ficou olhando para Divaldo e não desgrudava de sua mão. Franco começou a ficar preocupado, já que tinha uma fila de embaixadores e daquele pessoal bacanudo atrás dele", relatou Mayse.

O impacto da revelação foi tão grande que, segundo ela, Divaldo quase desmaiou. "Joanna de Ângelis, sua protetora, apareceu e disse, apontando para o pontífice, 'ele foi um dos primeiros 200 que já estão na Terra'. E Divaldo quase desmaiou, pois, ali, estava Joanna a dizer que Papa Francisco havia sido um dos 200 convidados por Cristo", completou.