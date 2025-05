Morre Divaldo Franco, líder espírita, aos 98 anos

Faleceu na noite desta terça-feira (13), em Salvador, na Bahia, o líder espírita Divaldo Pereira Franco, aos 98 anos. Segundo nota oficial da Mansão do Caminho, instituição fundada por ele, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Desde novembro de 2023, Divaldo enfrentava um câncer de bexiga, diagnosticado em estágio inicial. Apesar do quadro de saúde, permaneceu lúcido até os últimos momentos.

Natural de Feira de Santana, a cerca de 100 km da capital baiana, Divaldo nasceu em 5 de maio de 1927 e dedicou sua vida ao espiritismo e ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. À frente da Mansão do Caminho, no bairro de Pau da Lima, criou uma das maiores estruturas de assistência social do país: são mais de 50 unidades, incluindo creches, escolas, cursos técnicos, centro médico e panificadora.

Um ato público de despedida será realizado nesta quarta-feira (14), das 9h às 20h, no ginásio de esportes da Mansão do Caminho. Conforme desejo deixado por Divaldo, as cerimônias serão breves, com o caixão fechado e sem cortejo em carro aberto. O sepultamento ocorrerá na quinta-feira (15), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, também em Salvador.

"Decerto que a Pátria maior está em festa pelo regresso de um nobre irmão que cumpriu exitosamente a sua missão, e que agora fortalecerá a egrégora de benfeitores espirituais que acolhem e ajudam o mundo. Até logo, Semeador de Estrelas! Seu exemplo de luz e amor guiará nossos passos para sempre", diz o pronunciamento oficial.

Ao longo de sua vida, não teve filhos biológicos, mas era considerado pai de cerca de 685 pessoas, jovens e adultos que foram acolhidos, educados e encaminhados para uma nova realidade de vida por meio da Mansão.