Líder espírita Divaldo Franco é internado com câncer na bexiga

O médium espírita Divaldo Franco, considerado um dos maiores representantes do espiritismo no Brasil, foi diagnosticado com um câncer na bexiga. Aos 97 anos, ele está internado desde o último domingo, 17 de novembro, no Hospital São Rafael, em Salvador. A informação sobre o estado de saúde de Divaldo Franco foi confirmada neste sábado, 23 de novembro, pelo Centro Espírita Mansão do Caminho, instituição que o médium fundou e dirige há mais de 70 anos.

O diagnóstico ocorreu após o médium relatar desconfortos urinários, o que levou os médicos a realizarem exames que detectaram um pequeno tumor na bexiga. Em nota publicada nas redes sociais, a Mansão do Caminho informou que o câncer está em fase inicial e que Franco encontra-se hospitalizado para monitoramento contínuo. Segundo a equipe médica, o quadro é considerado estável, e o paciente permanece lúcido e sem dores.

“Ele está bem, lúcido e sem dor”, afirmaram intermediários do médium, ressaltando que as expectativas para a recuperação são positivas e que Divaldo deve retomar suas atividades em breve. A Mansão do Caminho destacou ainda que, apesar da internação, suas programações diárias e atividades sociais seguem normalmente. A direção da instituição foi temporariamente assumida por Mário Sérgio Almeida, Diretor-Presidente da Mansão do Caminho.