Disfarçado de careca, criminoso invade condomínio de luxo e furta R$ 80 mil em relógios

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, na manhã desta terça-feira (13), a Operação Manto de Engano, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão relacionados a um furto ocorrido em um condomínio de luxo no bairro do Gragoatá, em Niterói. A ação mirou Alexandre Ceotto André, apontado como o mentor do crime.

De acordo com as investigações, o furto aconteceu no dia 7 de fevereiro deste ano e envolveu uma estratégia incomum: o criminoso que invadiu o apart-hotel de alto padrão utilizava uma máscara de silicone extremamente realista que imitava o rosto de um homem careca. O disfarce foi usado para despistar câmeras de segurança e testemunhas.

O principal executor do furto, segundo a polícia, foi o advogado criminalista Luís Maurício Martins Galda. Imagens obtidas pelas câmeras do local mostram o homem vestindo terno, luvas e com um celular ao ouvido durante quase toda a ação, o que leva a crer que ele estava em contato com um comparsa enquanto cometia o crime.

O advogado circulou por áreas restritas a funcionários, seguiu até o apartamento-alvo e arrombou a porta com o uso da força. Em apenas 18 minutos, ele conseguiu subtrair cerca de 10 relógios de luxo, avaliados em aproximadamente R$ 80 mil.