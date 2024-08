VÍDEO: X-Tudo de açaí com 20 acompanhamentos viraliza na web e divide opiniões: 'Bizarrice'

A criatividade não tem limites quando o assunto é gastronomia. Prova disso é o novo lanche que viralizou nas redes sociais e está dando o que falar: o X-Tudo de Açaí. Criado pela Açaí Love Tropical, uma loja do Rio de Janeiro conhecida por seus sorvetes e churros, o lanche substitui a tradicional carne por uma porção generosa de açaí em um pão de hambúrguer.

O X-Tudo acompanha mais de 20 ingredientes, entre eles aveia, cereal, granulado, amendoim, paçoca e até guloseimas como jujuba e M&M's.

O vídeo do X-Tudo de Açaí, compartilhado pelos influenciadores da página Papo de Comida no Instagram, rapidamente repercutiu pela internet, chamando atenção especialmente dos paraenses que estão acostumados a uma forma bem diferente de consumir açaí. Nos comentários, as reações foram diversas, com muitos manifestando espanto e até indignação com a nova combinação.

“Metade da população do Pará foi de arrasta após esse vídeo”, brincou um internauta. Outros, no entanto, demonstraram estranhamento com a combinação inusitada: “Tá comendo só os complementos porque nem gosto do açaí deve sentir”, comentou outro. “Não precisa ser do Pará para entender que isso é uma bizarrice”, opinou um terceiro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)