VÍDEO: Paraense transforma trend do TikTok em competição de açaí com mortadela

Uma trend que viralizou no TikTok nos últimos meses ganhou uma versão bem paraense. A influenciadora digital Byanka Souza, conhecida por seus vídeos de comida e comédia, lançou o desafio da "corrida de comida" com açaí e diversos acompanhamentos.

No desafio, duas pessoas começam tirando "pedra, papel, tesoura". Quem ganha tem a chance de tomar a maior quantidade possível de açaí, acompanhado de ingredientes tradicionais da região, como farinha, tapioca, mortadela, charque, calabresa e frango. Enquanto isso, a outra pessoa corre até um ponto específico e, ao retornar, o jogo inverte: quem estava comendo deve parar para correr, e assim a competição segue até que o açaí e os acompanhamentos acabem.

Byanka brincou na legenda do vídeo: "Paraense no seu dia mais fraco fazendo trend kkk". A repercussão foi imediata, com comentários divertidos de seus seguidores. "Na verdade, era pra tomar o açaí e correr pra rede. 😂", escreveu um seguidor. "Primeiro que nem correr eu ia conseguir depois de tantas colheradas 😂", comentou outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)