VÍDEO: Influenciador viraliza ao mostrar como seriam as 'Olimpíadas Nortistas'

Um vídeo que viralizou nas redes sociais está divertindo internautas ao imaginar como seriam as "Olimpíadas Nortistas", especialmente nos estados do Pará, Amapá e Amazonas. O influenciador digital amapaense Arthur Cardoso foi o responsável por criar o conteúdo, que apresenta diversas modalidades inusitadas e características típicas da região.

Os Jogos Olímpicos do Norte do país incluem uma série de competições que misturam cultura, tradição e muito bom humor. Entre as modalidades propostas estão: quem toma mais açaí com peixe frito, melhor casal bregueiro, natação no canal, luta livre por boneca inflável, batalha de tremida, mergulho sincronizado de carros, gaymada, batalha de aparelhagens, corrida de rabeta e batalha de som automotivo.

VEJA MAIS

A criatividade do influenciador gerou uma série de comentários bem-humorados dos internautas. "Faltou a disputa por quem sobe mais rápido no pé de açaí", disse uma internauta. "Nortista não domina o mundo porque não quer", comentou outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)