VÍDEO: Homem encontra 'dedo' com unha pintada na feijoada e viraliza no TikTok

Um homem filmou o momento em que foi surpreendido ao encontrar o que parecia ser um dedo com a unha pintada em sua feijoada. No vídeo, visivelmente desacreditado, ele declara: "Não vou comer mais". A publicação rapidamente viralizou no TikTok, alcançando mais de 4 milhões de visualizações.

"Isso não é um dedo na minha feijoada não, né mano?", pergunta o homem enquanto examina a marmita. Em seguida, com um misto de nojo e espanto, ele questiona o motivo de a suposta unha estar pintada de azul.

A publicação gerou uma enxurrada de reações dos internautas, que variaram entre incredulidade e bom humor. Alguns comentaram com um simples "Credo!", enquanto outros debateram de quem ou do que seria o misterioso dedo no prato.

No entanto, o suposto dedo não passa de uma pegadinha clássica, onde se coloca uma unha postiça no rabo do porco para simular um dedo humano.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)