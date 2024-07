VÍDEO: Homem de 2 metros de altura viraliza ao mostrar realidade no metrô

Um homem de 2,08 metros de altura está chamando a atenção nas redes sociais ao compartilhar a sua experiência em andar de metrô em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O body builder Lukas Lakutsin, viralizou ao mostrar como é a sua realidade em ambientes que não foram feitos para acomodar pessoas de sua estatura e musculatura.

Em seu Instagram, ele mostra que o primeiro desafio é passar pela catraca. Devido ao seu porte muscular, ele precisa fazer um pequeno esforço para não ficar preso na entrada. E isso é apenas o começo.

Ao entrar no vagão, ele se abaixa para evitar bater a cabeça, mas mesmo assim, frequentemente, tem que manter a cabeça inclinada. Nos corredores do metrô, a situação se complica ainda mais: sua cabeça frequentemente bate nas câmeras de segurança instaladas no teto.

Lukas também compartilha vídeos em que anda ao lado de pessoas baixas na rua, destacando ainda mais sua altura impressionante. "Os gigantes vão dominar o mundo", diz a legenda de uma das publicações.

Além do metrô, ele demonstra as dificuldades que enfrenta ao entrar em carros. Em um vídeo popular em seu perfil, ele tenta entrar em uma Lamborghini, mas só consegue acomodar metade de seu corpo dentro do veículo.

A cena se repete quando ele tenta entrar em uma viatura da polícia, onde suas pernas não encontram espaço devido ao volante. "Mais fácil ele carregar o carro", comentou um seguidor. "O carro parece um brinquedo para ele", disse outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)